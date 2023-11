Lega: Sabrina Figuccia, 'ringrazio il partito per prestigioso incarico al Ministero Lavoro'

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) – "Ringrazio il partito per avermi conferito questi prestigiosi incarichi". Ad affermarlo Sabrina Figuccia, che prosegue: "Ho deciso di accettare per crescere in un partito nazionale, che sta dimostrando un grande impegno anche sul nostro territorio. Sono grata in particolare al segretario regionale Annalisa Tardino per l'incarico di segretario provinciale di Palermo e al sottosegretario Claudio Durigon per l'incarico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali". "Al contempo voglio ringraziare il Sindaco Roberto Lagalla, per il lavoro svolto insieme, nell'interesse della città di Palermo e augurare al collega di partito Alessandro Anello buon lavoro per l'incarico di assessore, dando la massima disponibilità per tutti i dossier attualmente aperti in assessorato. Non mancherà il mio impegno sul territorio nel ruolo di Consigliere comunale", dice.