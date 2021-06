Lega: Salvini porta mazzo fiori a Gruber, 'dopo covid non è più tempo di bisticci…'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Dopo il Covid non è più tempo di bisticciare… Il tempo che il buon dio ci dà, usiamolo per costruire". Matteo Salvini si è negli studi di La7 per partecipare alla trasmissione Otto e mezzo, con un mazzo di fiori per la conduttrice Lilli Gruber.

Il leader della Lega ha parlato anche di fede: "La fede l'avevo lasciata in terzo piano, dopo il lavoro, la famiglia… e devo dire che ritornare a credere ti dà più forza nella vita quotidiana. Non c'entra nulla con la politica, è una semplice volontà di condivisione. Tanto i cattolici, che sono persone intelligenti, non votano in base a un rosario o ad una preghiera, ma al supporto che diamo alla famiglia o difendendo la vita o la disabilità.

Non ostento la fede, e non lo faccio per prendere più voti sicuramente".