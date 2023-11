Lega: Schlein, 'raduno sovranista? Salvini sta con i nemici dell'Italia'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Io non temo la destra sovranista, la combatto. Li conosco tutti, uno per uno, e per questo mi ha fatto ridere quando Salvini ha applaudito a Wilders, uno che andava in giro con i cartelli 'mai un centesimo all'Italia'... Sono nemici dell'Italia e...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Io non temo la destra sovranista, la combatto. Li conosco tutti, uno per uno, e per questo mi ha fatto ridere quando Salvini ha applaudito a Wilders, uno che andava in giro con i cartelli 'mai un centesimo all'Italia'… Sono nemici dell'Italia e quante volte ho visto il paradosso della destra italiana votare contro gli interessi del Paese per stare insieme ai suoi alleati europei". Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.