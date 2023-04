La Lega si smarca dalle polemiche sul 25 aprile

Sulle polemiche che si sono alzate in questi giorni riguardo il 25 aprile e quanto detto dal Presidente del Senato La Russa, la Lega si smarca, stemperando decisamente i toni.

Cosa ha detto Salvini sul 25 aprile, cosa farà il vicepremier

Matteo Salvini, in visita al Salone del Mobile di Milano ha risposto alla spicciolata con “no comment. Non fatemi commentare, io sono ministro delle Infrastrutture, il mio obiettivo è sbloccare i cantieri, creare lavoro e sicurezza, e non sono pagato per fare commenti” alla domanda sulla frase di La Russa estrapolata da Repubblica: “Nella Costituzione non si parla di antifascismo”. Il Presidente del Senato ha tra l’altro ribadito la sua posizione a riguardo.

Per quanto riguarda i festeggiamenti del leader leghista per il 25 aprile: “Starò un po’ in famiglia e lavorerò, come lavorerò il 1 maggio, come lavoriamo ovunque siamo, perché gli italiani ci pagano per farlo”.

Cosa ha detto Zaia sul 25 aprile

Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto sulla tematica 25 aprile: “è una festa fondante: io vorrei che diventasse anche una festa di futuro. Non dimentichiamo mai che dall’8 settembre 1943 in questo paese si è combattuta una guerra di Resistenza, ed è fondante perché la liberazione dal nazifascismo è una cosa per cui non hanno combattuto soltanto coloro che erano in armi, ma ha coinvolto, donne, bambini, civili. Vanno ricordati gli ebrei sterminati e anche i non italiani che hanno partecipato”.