Lega: terminato consiglio federale, 'determinati su autonomia'**

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Concluso il consiglio federale della Lega, con Matteo Salvini video-collegato da Roma. "E' stata l’occasione per fare il punto della situazione politica, certificando l’aumento degli iscritti al partito, e preparare la manifestazione di Pontida dei prossimi 16 e 17 settembre con 100 pullman già prenotati in tutta Italia". Così una nota della Lega.

"Tra le altre cose, è stata espressa soddisfazione per l’accordo del centrodestra unito sulla candidatura per la Provincia autonoma di Trento del presidente uscente Maurizio Fugatti (una scelta che apre alle riconferme di Christian Solinas in Sardegna e Donatella Tesei in Umbria). Soddisfazione per la crescita dell’economia, è stata ribadita la necessità di un centrodestra compatto e senza veti in Europa. La Lega ha confermato la determinazione sull’autonomia e per l’elezione diretta delle Province", viene reso noto.