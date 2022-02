Lega, una foto di gruppo fa scalpore a causa delle mascherine create con Photoshop

In una foto della Lega spunta il dubbio che le mascherine siano photoshoppate

La Lega finisce al centro della bufera. Dagospia, avrebbe analizzato a fondo una foto di gruppo che ritrae alcuni dei massimi esponenti del partito guidato dal senatore Matteo Salvini. Se la politica deve dare il buon esempio non è questo il caso.

Sembra che tutti i protagonisti della foto condivisa da Salvini stesso non avessero la mascherina. Detta così può sembrare una semplice mancanza di rispetto per chi le regole le segue oltre che una violazione delle norme anti Covid-19. Ma ciò che rende poco educativa quell’immagine è il fatto di aver voluto prendere per i fondelli i cittadini italiani. Infatti la mascherina nella foto è presente, ma solo perché è stata aggiunta con il programma Photoshop.

La risposta del leader della Lega

Non è tardata ad arrivare la risposta di Matteo Salvini, che ha scritto come commento alla sua foto su Twitter: “Errata corrige. Qui la foto originale senza il “filtro nitidezza” che ha fatto apparire dei volti sulle mascherine dei presenti. Al lavoro“. Il commento consiste in un nuovo post del leader della Lega. Nonostante il leader abbia fatto chiarezza sulla vicenda, esperti di Photoshop hanno commentato: “Lavoro da vent’anni con Photoshop per lavoro e, NON ESISTE che il filtro nitidezza faccia riaffiorare il volto sottostante, nell’immagine precedente è chiara una “colorazione” sopra il viso o una bassa opacità del livello usato!!“.