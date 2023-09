Lega: Zaia, 'non si è persa l'identità, il Leone è sempre più incazzato'

Lega: Zaia, 'non si è persa l'identità, il Leone &egr...

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – "Non si dice più voto bulgaro, ma voto veneto. Non vorrei che qualcuno qui pensasse che si è persa l'identità, il Leone è sempre più incazzato comunque!". Luca Zaia, presidente della Regione Veneto apre così il suo intervento dal palco di Pontida. Tra i temi l'immigrazione e l'autonomia, riforma quest'ultima per cui ha ringraziato il ministro Calderoli.