Legacoop: Mattarella, 'globalizzazione e disuguaglianze nuovi orizzonti per cooperative'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Il tema dello sviluppo sostenibile rappresenta, insieme alla inclusività, una delle sfide nelle società contemporanee. È importante che le imprese cooperative si propongano di riflettere sul loro ruolo in questo contesto". Lo scrive il Presi...

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Il tema dello sviluppo sostenibile rappresenta, insieme alla inclusività, una delle sfide nelle società contemporanee. È importante che le imprese cooperative si propongano di riflettere sul loro ruolo in questo contesto". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Legacoop, Mauro Lusetti, in occasione del 41/mo congresso dell'associazione.

"Il dato della solidarietà, alla base dell’idea cooperativa, caratterizza -ricorda il Capo dello Stato- la nostra Costituzione, sin dall’articolo 2 nei principi fondamentali, definendo poi, all’articolo 45, le caratteristiche proprie alla funzione sociale del movimento. Globalizzazione delle catene economiche di valore e, contemporaneamente, l’insorgere di nuove disuguaglianze sociali e territoriali aprono nuovi orizzonti di impegno al movimento cooperativo, nella fedeltà ai principi di mutualità che lo ispirano e lo esortano a essere uno dei protagonisti nel concorrere alle finalità proprie alla Repubblica".