Arriva da Milano la vicenda di una legale che si rifiuta di seguire un cliente e lui la minaccia di morte dopo una vera irruzione: è stato arrestato. Da quanto si apprende su Dagospia l’uomo si è scagliato contro la porta del suo studio ed è entrato urlando all’assistente di dirle dove fosse il suo bersaglio e mettendosi a frugare forsennatamente. Il tutto dopo quei colpi violenti all’ingresso scanditi dalla frase: “Apri, lo so che ci sei”.

Legale si rifiuta di seguire un cliente: è l’inferno

Si apprende che la legale aveva rifiutato di assumere la difesa di un uomo e che costui ha meditato di vendicarsi. A gennaio c’era stata un’aggressione contro la porta dello studio. L’uomo ci si sarebbe lanciato addosso con calci, pugni e invettive. E dopo qualche giorno il bis con l’energumeno che era riuscito ad entrare urlando: “Dov’è, dov’è?!”.

La minaccia: “Vi ammazzo col silenziatore”

Lo avrebbe detto all’assistente arrivando ad inginocchiarsi per controllare se l’avvocatessa non fosse stata nascosta sotto la scrivania. Poi la minaccia: “Vi ammazzo con il silenziatore”. Ed altre simili ne erano arrivate anche sul telefono. L’atto di fermo parla di messaggi vocali “contenenti ingiurie rivolte a terzi abbinate a dichiarazioni d’amore rivolte alla querelante”. Dagospia chiosa spiegando che adesso “per l’indagato si sono riaperte le porte del carcere di Milano in attesa della celebrazione del processo”.