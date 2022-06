Legalizzazione della cannabis, cosa prevede la nuova proposta di legge alla Camera

Alla Camera è iniziata la discussione sulla proposta di legge per modificare la disciplina sulla cannabis. Ecco quali sono le novità proposte.

La discussione sulla proposta di legge per la legalizzazione della cannabis è ufficialmente iniziata alla Camera. A sostenere le nuove norme è il centrosinistra insieme al M5s, contrarie invece Lega, FdI e Forza Italia.

Legalizzazione della cannabis: la nuova proposta di legge alla Camera

Alla Camera è iniziata la discussione sulla proposta di legge per modificare la disciplina sulla cannabis. Il testo, che ha subito diverse modifiche, è sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle, mentre Lega, FdI e Forza Italia sono contrari. Tra le novità del testo c’è la legalizzazione della coltivazione e detenzione di massimo quattro piante di cannabis, da parte di maggiorenni e per uso personale. Si prevede anche la promozione, ad inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni che derivano da alcolismo, tabagismo e uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Cosa prevede la nuova proposta di legge

Alle persone maggiorenni sono consentite la coltivazione e la detenzione per uso personale di non più di quattro piante femmine di cannabis. La proposta punta anche ad inasprire alcune pene e a diminuirne altre. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa fino a 10.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe pesanti; reclusione da 2 mesi a 2 anni e multa fino a 2.000 euro, quando la detenzione e il traffico riguardano droghe leggere” si legge nella proposta.

Considerato illecito amministrativo l’abbandono di siringhe e altri strumenti pericolosi per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione deve promuovere, all’inizio di ogni anno scolastico, una giornata nazionale sui danni che derivano dall’alcolismo, dal tabagismo e dall’uso di stupefacenti.

“L’inizio dell’esame in Aula della legge che depenalizzazione la coltivazione domestica di quattro piante di cannabis segna una giornata storica per il nostro Paese, ancorato a vecchie e fallimentari politiche antidroga di stampo repressivo” ha dichiarato Mario Perantoni, del Movimento 5 stelle, relatore del provvedimento.

“Fratelli d’Italia è totalmente contraria alla proposta di legge sulla cannabis e riteniamo che queste modifiche siano solo uno strumento per facilitare la sua legalizzazione, incentivando la diffusione e l’utilizzo di sostanze psicotrope” ha dichiarato, invece, Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia.