Legge di bilancio, Liris (FdI): priorità taglio cuneo fiscale

Roma, 13 set. (askanews) – “Il taglio del cuneo fiscale è la madre di tutte le battaglie in vista della legge di bilancio, ma con quella poca parte di bilancio libero dovremo intervenire sulla sanità e sul sostegno alle fasce più deboli della popolazione”, lo ha detto questa mattina Guido Liris, capogruppo di FdI nella commissione Bilancio al Senato, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Per quanto riguarda le coperture dobbiamo ripartire dalla Nadef, per avere la certezza dei conti pubblici. Allo stesso tempo auspichiamo che l’Unione europea non cambi le regole del Patto di stabilità, perché questa ipotesi potrebbe danneggiare l’Italia. Infine, se per trovare risorse sarà necessario toccare i cosiddetti “poteri forti” non avremo timore, questo governo ha già dimostrato di avere coraggio”.