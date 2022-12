Legge di Bilancio, meno tasse sulle pensioni dal Principato di Monaco

Ancora modifiche alla Manovra economica 2023.

Approvato nella notte l’emendamento alla legge di Bilancio presentato ieri sera: si abbassano dal 23% al 5% le tasse sulle pensioni di chi ha lavorato nel Principato di Monaco ma risiede in Italia.

Circa 8mila pensionati coinvolti

Una somma cospicua, concentrata nella regione della Liguria. La riduzione delle tasse per i pensionati frontalieri del Principato di Monaco faceva parte di una serie di ben 31 proposte di modifica, presentate e depositate solo ieri dai relatori della legge di Bilancio (i lavori sulla Manovra sono andati a rilento finora e la commissione Bilancio è stata ferma per giorni).

La modifica sulle pensioni erogate da enti e istituti monegaschi entrerà in vigore dal 2023 e, ai già 8mila pensionati coinvolti, si aggiungeranno altri 4.600 lavoratori ancora attivi.

Meno pressioni fiscali

A firmare l’emendamento è stata la deputata Ilaria Cavo, ex assessore all’Istruzione in Liguria. «Questa notte poco dopo le 5 del mattino è passato (l’emendamento), […] allevia la pressione soporattutto di operai, donne delle pulizie, lavoratori con pensioni al minimo» commenta la Cavo, facendo inoltre riferimento alla tassa per le pensioni al 5% per i frontalieri della Svizzera, con cui in questo modo «Il trattamento è equiparato».