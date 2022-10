Legionella, due casi nello stesso palazzo: un morto e un ricovero grave

Legionella in Abruzzo: due casi accertati nello stesso palazzo. Una donna di 65 anni è morta, mentre l'altra vittima si trova ricoverata in ospedale.

Due casi di legionella nello stesso palazzo, con una donna deceduta e un’altra ricoverata in ospedale, hanno fatto scattare i controlli Asl nel comune di Sulmona, in provincia de L’Aquila.

In particolare, l’Azienda sanitaria abruzzese ha disposto campionamenti ed esami sulle tubazioni idriche del palazzo, anche se al momento l’origine dei due casi non è stata accertata e quindi proseguono le verifiche per risalire alle cause delle due infezioni.

Un morto e un ricovero a causa del batterio dell’acqua

Il primo contagio aveva riguarda proprio la vittima, Luciana Pantaleo, una donna di 65 anni, che dopo essere stata colpita da legionella, era trasferita in gravi condizioni al policlinico Umberto l di Roma a causa dell’aggravarsi della malattia.

Putroppo per lei però le cure non sono state sufficienti ed è venuta a mancare nella serata di venerdì 21 ottobre.

Mentre la 65enne era ricoverata, è emerso un secondo caso di legionella: un’altra donna residente nello stesso palazzo, che è attualmente ricoverata nell’ospedale di Sulmona ma in condizioni giudicate non gravi.