Legittima difesa: Meloni, 'non esiste eccesso per cittadino comune'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Secondo me non esiste l'eccesso di legittima difesa. Noi non possiamo chiedere a un cittadino comune, che non è formato come le forze ordine, di sapere quale sia il tipo di difesa commisurato a un certo tipo di offesa.

Nel dubbio, io dico: difenditi". Lo dice Giorgia Meloni a Tg2 Post.