Un atroce lutto ha sconvolto Legnano dopo aver appreso che Pietro Cozzi e sua moglie Marisa Agliati sono morti in un tragico incidente stradale che si è consumato sulla A26.

Sono Pietro Cozzi, 88 anni, e Marisa Agliati, 84 anni, i coniugi morti nel terribile incidente che si è consumato nel pomeriggio di martedì 5 settembre sulla A26. Cozzi era noto non solo per essere stato presidente della Famiglia Legnanese ma anche per essere stato fondatore del Museo e della concessionaria Fratelli Cozzi Legnano.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, l’88enne era riuscito a trasformare la sua passione per l’Alfa Romeo in un lavoro. L’uomo è infine deceduto mentre si trovava proprio a bordo di una Alfa, la Tonale. A quanto si apprende, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo tra le uscite di Sesto Calende e Besnate, mentre stava percorrendo la carreggiata in direzione Gallarate-Milano.

I funerali di marito e moglie verranno celebrati nella mattinata di sabato 9 settembre, alle ore 10:00, nella Basilica di San Magno, a Legnano.

L’impegno sociale dell’imprenditore

La scomparsa di Cozzi e di sua moglie hanno sconvolto Legnano, città estremamente legata all’imprenditore soprattutto per il suo impegno sociale. Tra le iniziative che l’88enne ha inaugurato, infatti, figurano ad esempio le borse di studio consegnate dalla Fondazione Famiglia Legnanese nella Giornata dello Studente.

Durante il periodo del Covid, l’imprenditore ha raccolto donazioni record per sostenere i giovani e il loro futuro con attestati di merito. Da alcuni anni, poi, aveva avviato il progetto “Il bosco in Città”, una pianta per ogni Festa dello Studente. Gli alberi sono stati piantati al Parco Falcone e Borsellino.

Cozzi è stato attivo anche nel mondo del Palio, nei confronti del quale nutriva una grande passione. È stato capitano nella contrada di Sant’Erasmo. A piangere per la scomparsa dell’imprenditore, poi, c’è anche Luigi Rondanini, presidente del Rotary Club “Ticino”, che ha ricordato che l’88enne era un rotariano. Nel 1976, insieme a un gruppo di amici, ha fondato il Rotary “Ticino” Busto Arsizio-Gallarate-Legnano di cui divenne presidente nel 1989/1990.