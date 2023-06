Come era prevedibile, nella giornata di ieri, venerdì 2 Giugno, tantissimi italiani si sono messi alla guida per spostarsi dalle città e raggiungere luoghi più tranquilli approfittando della festa della Repubblica. L’intenso traffico nelle autostrade ha come conseguenza diretta un aumento del numero degli incidenti: sulla A8 sono stati tre in poche ore.

Legnano, incidente in autostrada: auto si ribalta e provoca 7 feriti

Erano circa le ore 18 di ieri quando, nel tratto autostradale tra Legnano e Origgio un’automobile si è ribaltata prima di scontrarsi con un altro veicolo. Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che in totale siano rimaste coinvolte ben 7 persone, tra cui un bambino di due anni. Tutti sono rimasti feriti, anche se fortunatamente non in maniera grave, e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti.

Gli altri incidenti sulla A8

Un altro incidente, avvenuto un paio d’ore prima rispetto al precedente, aveva visto coinvolte tre persone rimaste ferite mentre proseguivano in direzione Sud poco prima dell’uscita di Solbiate Olona. Il sinistro ha avuto delle conseguenze più gravi: un uomo di 34 anni e due donne di 30 e 42 anni sono stati ricoverati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Infine, si registra anche un terzo tamponamento in A8 tra gli svincoli di Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano.