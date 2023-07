Legno e sostenibilità: storia di una rivoluzione aziendale

Milano, 6 lug. (askanews) – Da eccellenza mondiale nella produzione, lavorazione e commercio di legni duri esotici – provenienti dalle foreste africane e in particolare dalla Costa d’Avorio – a modello di sostenibilità. La storia di Andrighetti Legnami insegna che la svolta sostenibile ripaga. Sempre. La transizione, per l’azienda padovana, inizia 10 anni fa: niente più attività in Africa, perchè lì la filiera del legno non garantisce gli standard aziendali di sostenibilità

“In famiglia capiamo che non è possibile continuare con questo tipo di business così com’era impostato, perchè non ci piaceva fondamentalmente seppur ancora redditizio, e che l’azienda poteva avere ancora un suo appeal – spiega ad askanews Arrigo Barion, Direttore Generale della società -. E quindi decidiamo di cedere le consociate africane per convertire poi il gruppo, l’azienda o comunque l’azienda italiana in un’azienda completamente green”.

Inizia così una rivoluzione fatta di impegno, dedizione e investimenti elevati. L’azienda riorganizza tutte le attività, diversifica i processi, implementa nuove tecnologie, rinnova infrastrutture e mezzi. Amplia la gamma delle specie europee di legnami e si avvicina al mondo degli utilizzatori, focalizzandosi nell’offerta di un prodotto dal valore aggiunto sempre maggiore. La sfida è raggiungere la piena sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

“Oggi per essere veramente premium non puoi non essere sostenibile – sottolinea – Ovviamente c’è costato ci sta costando, sì. E’ anche vero però che dà delle soddisfazioni a livello di mercato che altrimenti non potresti avere. Noi abbiamo accesso ai mercati della grande distribuzione in Danimarca, in Inghilterra, in Olanda: sono paesi dove non ti prenderebbero nemmeno in cosiderazione se avessi un impatto ambientale molto forte”.

E’ la dimostrazione che essere sostenibili fa bene anche – e soprattutto – ai bilanci. “Il green – sottolinea Barion – paga e soprattutto paga perchè ti apre le porte delle aziende belle, delle aziende sane, e anche di bei partner che a loro volta ti stimolano a migliorarti ulteriormente. Per cui per noi paga: gli investimenti sono stati grossi ma questo ci sta portando assolutamente sulla buona strada. Questo poi viene riconosciuto dal territorio, viene riconosciuto dai collaboratori e ovviamente viene riconosciuto anche dai clienti che a livello economico sono disposti a pagare qualcosa in più per avere anche quell’attributo premium nel tuo prodotto”.

Un esempio da imitare soprattutto all’interno del comparto legno: “Spero che soprattutto nel nostro settore sempre più aziende si portino in quella direzione perchè noi ovviamente siamo parte di una filiera che è a fortissimo impatto ambientale – conclude il Direttore Generale di Andrighetti Legnami -. E quindi è un nostro dovere operare in questa maniera sul mercato” .