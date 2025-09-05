Lego e la Formula 1, a Monza spazi di gioco e condivisione

Monza, 5 set (askanews) – Il circus della Formula 1 e i mattoncini Lego: una collaborazione che prosegue, continuando a svilupparsi, e che vuole offrire a tutti un’esperienza di gioco e di condivisione in occasione dei weekend di gare del Mondiale 2025. “È una partnership che ci sta dando moltissime soddisfazioni – ha detto ad askanews Davide Cajani, direttore marketing di Lego Italia – che nasce da prodotti per ogni età”.

Il progetto prevede spazi di gioco e di incontro, sia nelle aree dei circuiti sia nelle città, per unire l’adrenalina della corsa alla creatività della costruzione. E il Gran Premio d’Italia è una grande vetrina, che vede Lego presente al circuito, ma anche nel centro storico di Monza. “Noi cerchiamo di sfruttare Monza – ha aggiunto Cavani – che è uno dei momenti clou di questa partnership e saremo presenti all’interno del circuito, nella fanzone, ci sarà il Lego Pit Shop, di fatto un chiosco dove è possibile acquistare tutti i prodotti Lego della Formula 1 e un’area proprio per vivere quella che è l’esperienza Lego. Invece in questa location stupenda abbiamo alcune chicche, tra cui alcuni giochi e la macchina che viene direttamente da Miami, che è la riproduzione della Formula 1 Ferrari in scala 1:1, che è quella che è stata proprio guidata dai due piloti durante il Grand Prix di Miami”.

In quell’occasione dieci auto F1 in Lego a grandezza naturale e completamente funzionanti hanno sfilato in pista, mentre oggi sono i bambini, i ragazzi e le famiglie i protagonisti principali dell’esperienza: a loro Lego vuole offrire spazi di creatività per avvicinarsi ancora di più al grande e velocissimo mondo delle corse.