Lei 74 anni e lui 27, coppia con 47 anni di differenza e felice

Dagli Usa arriva la vicenda di lei che ha 74 anni e lui 27, una coppia con 47 anni di differenza e felice in barba ad ogni riserva. Kathi Jenkins è fidanzata con il giovane Devaughn Aubrey e la loro è una storia virale anche se pare rientrare nel novero di quei rapporti criticati da molti per via di un’importante differenza di età. I due però non si sono lasciati intimidire, si amano e sui social lo fanno sapere.

Coppia con 47 anni di differenza e felice

Da quanto si apprende quella coppia ha attirato molti commenti negativi del web per via dei 47 anni anni che li divide. Ma chi sono? Kathi Jenkins ha 74 anni ed è fidanzata con Devaughn Aubrey, di 27. Fra loro corre una differenza di età di 47 anni che non pesa affatto, i due si amano e hanno in progetto di sposarsi a breve. La 74enne è bis-bisnonna in pensione, non si è mai sposata.

Lei bisnonna e lui magazziniere divorziato

Ha detto: “Lavoravo in un fast food e servivo ai tavoli per mantenere i miei figli”. Kathi ha avuto relazioni dalle quali sono nati in tutto 4 figli, 13 nipoti, 36 bisnipoti e un un bisbisnipote. Devaughn è un magazziniere presso uno dei centri commerciali della catena Walmart e fa anche il facchino. I media Usa spiegano che dal suo precedente matrimonio con una compagna di scuola non sono nati figli. I due postano foto sui social e proclamano al mondo che l’amore non conosce barriere, di nessun tipo.