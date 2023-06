Home > Video > Lei è Nadia Lauricella (ironadio_301 sui social) ed è un’attivista per i ... Lei è Nadia Lauricella (ironadio_301 sui social) ed è un’attivista per i temi sulla disabilità

Nadia fa divulgazione sui social sul tema della disabilità, che ormai è diventata il suo punto di forza, mostrando come si può superare qualsiasi ostacolo: “Perché non mi metto le protesi alle braccia? Ci ho provato, ma non potevo essere autonoma come volevo io”