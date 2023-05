Lei scopre di avere un tumore al cervello e lui decide di sposarla in clinica

Rosario ha sposato Marcia all'interno della clinica, dopo che lei è stata operata per un tumore al cervello.

Il racconto della storia d’amore tra Rosario e Marcia. Lei ha scoperto di avere un tumore al cervello e lui ha deciso di sposarla nella clinica in cui è ricoverata.

La storia d’amore di Rosario e Marcia ha emozionato tutti e arriva direttamente da Salerno. Dopo 15 anni d’amore, i due si sono sposati all’interno di una clinica di Roccapiemonte. Si sono conosciuti online, lei brasiliana e lui di Pagani. Marcia aveva scoperto di avere un tumore al cervello, una neoplasia benigna che non metteva in pericolo la sua vita, per cui ha continuato a vivere questa relazione, decidendo di raggiungere l’uomo a Salerno e costruire un futuro con lui. Lo scorso marzo la donna è stata colpita da una crisi epilettica e dopo diversi controlli ha scoperto che il tumore era diventato maligno e doveva essere operata. Il 30 marzo si è sottoposta all’intervento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Subito dopo l’operazione, che si è conclusa con successo, Rosario le ha chiesto di sposarlo.

Il matrimonio in clinica

Il matrimonio è stato celebrato il 25 aprile nella clinica di Roccapiemonte. Il vicesindaco Roberto Fabbricatore ha unito in matrimonio Rosario e Marcia. “È stata una delle poche emozioni belle che la politica mi ha regalato. Sono onorato e ancora emozionato per aver celebrato questo bellissimo matrimonio. Il buon Dio è con voi” ha commentato. La storia di Marcia e di Rosario, che ha voluto regalare alla sua compagna l’emozione più bella in un momento così difficile, ha emozionato tutti.