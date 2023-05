"Lei spaccia?": arrestata la famiglia della celebre citofonata di Salvini

È stata arrestata la famiglia di tunisini della celebre “citofonata” di Matteo Salvini, ripresa in video mentre chiede se fossero spacciatori.

Condannata per spaccio la famiglia citofonata da Matteo Salvini

21 condanne con pene fino a 14 anni e sette mesi di detenzione. È questo l’esito del giudizio di primo grado del procedimento a carico di un’organizzazione che gestiva lo spaccio nelle zone di Via Pilastro, nella città di Bologna.

Tra i condannati, spicca la famiglia tunisina protagonista nel 2020 della celebre “citofonata” di Matteo Salvini, durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. Per l’occasione, la famiglia decise di querelare l’attuale ministro, con un nulla di fatto. Ora, dalla parte dei “cattivi” però ci sono loro.

Le condanne

Secondo l’accusa, l’associazione era composta da sette persone, più un soggetto minore di 17 anni. Nello specifico, il Gup ha emanato condanne a due anni, sei mesi e venti giorni per il padre, un anno per la moglie, quattro anni sei mesi e venti giorni per uno dei figli, tre mesi e dieci giorni per un’altra parente.

L’attività era quella di pianificazione degli acquisti di cocaina ed altre droghe, con la ricerca di nuovi fornitori e luoghi dove stoccare la droga, poi rivenduta nel triangolo di strade tra Via Frati, Casini e Deledda.