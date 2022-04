Europa League, Leicester-Roma 1-1: segnano Pellegrini e Lookman

La partita tra Leicester e Roma valida per le semifinali di Conference League è finita con il punteggio di 1-1. Buon match per la squadra capitolina, ma tutto è rimandato al ritorno.

La prima andata di semifinale della Conference League che si è disputata al King Power Stadium, è stata archiviata. Tra le Leicester è Roma il match è finito in parità con il punteggio di 1-1. A segnare per il Leicester Lookman al 67esimo e per la Roma Pellegrini al 15esimo.

Per sapere chi andrà in finale dovremo attendere l’esito della partita di ritorno.

A 30 minuti dal fischio di inizio la partita è stata sospesa. La motivazione non sarebbe legata a fatti gravi come ad esempio un fallo, ma a qualcosa di carattere più pratico. L’arbitro ha permesso a Fofana, atleta della squadra britannica di origine musulmana, di poter bere per il Ramadan.

There’s a break in play on 31 minutes so Fofana can break his fast and get a drink.

Following the restart Dewsbury-Hall tees up Lookman for a shot that Patricio saves, as the home pressure mounts ✊‍#LeiRma #UECL pic.twitter.com/2Frqyz75bl

— Leicester City (@LCFC) April 28, 2022