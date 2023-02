Lele Usai contro l'influencer che chiede "ospitalità" gratis: "Siamo messi male"

Lele Usai, chef stellato titolare de Il Tino, ha condiviso sui social uno sfogo contro un influencer che gli ha chiesto di mangiare gratis nel suo ristorante.

Lele Usai contro l’influencer che chiede “ospitalità” gratis

Gli influencer, ormai è cosa nota, chiedono spesso pranzi o cene gratis in cambio di pubblicità. Non tutti i ristoratori, però, accettano questa specie di baratto. Lele Usati, chef con una stella Michielin per il suo Il Tino, situato tra Ostia e Fiumincino, ha condiviso sui social la richiesta che gli è arrivata da una tizia di nome Paola.

La richiesta dell’influencer a Lele Usai

L’influencer che ha contattato Lele Usai ha scritto:

“Con un gruppo composto da 5-7 blogger (numero preciso da confermare) faremo una visita guidata al sito archeologico di Ostia Antica e al Muso delle Navi Romane di Fiumicino. Vi scrivo per proporvi una collaborazione venerdì 10 febbraio visto che siete in zona. In cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social delle singole partecipanti e della community, oltre a citarvi tra le attività del tour sul magazine e sui nostri blog, da cui i prossimi turisti ad Ostia prenderanno spunto per i loro itinerari”.

Lo chef ha condiviso sia il messaggio scritto dall’influencer che la sua risposta.

La risposta di Lele Usai è da stending ovation

Lele Usai, senza giri di parole, ha replicato:

“Se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti. Ma sia chiaro che pagherete il conto come tutti i nostri ospiti. Questo vi consentirà anche di essere libere quando racconterete sui vostri canali l’esperienza fatta da noi. Si chiama onestà intellettuale senza conflitti d’interessi. Ho visto la vostra pagina IG ed avete la metà dei followers che ho io sulla mia pagina privata”.

Poi, a didascalia delle foto della conversazione avuta con l’influencer, ha aggiunto: “Siamo messi male“.