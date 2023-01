L'elicottero leggero AW09 di Leonardo avrà un nuovo motore

Vergiate, 26 gen. (askanews) – Procede spedito lo sviluppo del nuovo elicottero monomotore leggero AW09 che Leonardo sta realizzando dopo l’acquisizione della svizzera Kopter.

La divisione elicotteri dell’azienda italiana ha annunciato l’accordo con Safran Helicopter Engines per integrare sul nuovo elicottero il motore Arriel 2K, versione di ultima generazione nella famiglia di motori Arriel e appartenente a una classe di potenza di 1000 shp.

Leonardo, inoltre, sta studiando anche nuove tecnologie di propulsione ibrida ed elettrica.

Il nuovo motore è già installato sul prototipo PS4 pronto ai collaudi in volo nello stabilimento Kopter di Mollis, in Svizzera. Il prossimo e ultimo prototipo, il PS5 verrà completato nel 2023. Nel frattempo proseguono i collaudi sul terzo prototipo che vedete in queste immagini.

L’AW09 rappresenta una svolta nel settore degli elicotteri leggeri grazie all’estrema maneggevolezza e i bassi costi d’esercizio.

Tra gli altri punti a favore: un’estesa modularità, elettronica moderna, elevata digitalizzazione, una cabina più ampia e maggior capacità di carico per la sua categoria, velocità di crociera e capacità – in quota e a temperature elevate – nonché un ridotto impatto acustico con il rotore di coda intubato (shrouded).