Panico e sollievo a Lendinara, le va a fuoco la casa e viene salvata dai Carabinieri.

Una donna della provincia di Rovigo rischiava di morire nel rogo della sua abitazione ma è stata tratta in salvo dai militari che si sono anche improvvisati e con successo pompieri. A spiegare l’accaduto una nota del comando provinciale: “I carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio a Lendinara, su indicazione della centrale operativa di Rovigo, intervenivano presso l’abitazione di un’anziana, per un segnalato incendio sviluppatosi all’interno della cucina”.

Fuoco in casa, viene salvata dai Carabinieri

A quel punto e come illustra la nota stampa i militari, immediatamente giunti sul posto, “trovavano la signora che, in un locale pieno di fumo, stava disperatamente cercando di spegnere le fiamme, propagatesi dal fornello al divano e altri mobili della cucina”. La situazione era di estremo pericolo per la salute della vittima, perciò i carabinieri “facevano desistere la donna (che accompagnavano all’aperto)”.

Fiamme domate e vittima al sicuro

Poi, “unitamente ad un giovane familiare sopraggiunto, riuscivano a spegnere completamente le fiamme“.

E la chiosa sottolinea giustamente il merito degli operanti: “L’immediato intervento ha permesso di evitare la diffusione dell’incendio e scongiurare gravi conseguenze all’anziana, poi assistita dal personale sanitario intervenuto”.