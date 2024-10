L'energia di E.ON sbarca in Liguria

Genova, 7 ott. (askanews) - E.ON, player internazionale dell'energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo, amplia la propria presenza sul territorio italiano essendosi aggiudicata l'asta competitiva per l'assegnazione del servizio a tutele graduali del me...

Genova, 7 ott. (askanews) – E.ON, player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo, amplia la propria presenza sul territorio italiano essendosi aggiudicata l’asta competitiva per l’assegnazione del servizio a tutele graduali del mercato elettrico per i clienti residenziali non vulnerabili.

“Il lotto 4 tutele graduali – spiega Luca Conti, Ceo di E.ON Italia – per le province di Monza e Brianza, Imperia e Savona. Questo è anche il motivo per cui siamo qui oggi a Sanremo all’inaugurazione del nostro punto territoriale, sportello di vendita e di servizio qua nella città di Sanremo”.

L’inaugurazione del nuovo punto E.ON di Sanremo è stata anche l’occasione per presentare la guida pratica dedicata al passaggio al libero mercato energetico, uno strumento predisposto dall’azienda per supportare al meglio i cittadini nel nuovo scenario dell’energia.

Per rafforzare il proprio sostegno alla comunità locale, E.ON supporterà in qualità di sponsor per la stagione 2024/2025 la squadra BVC Sanremo Basket e sabato 5 ottobre ha organizzato la sesta edizione del Volontariato aziendale “Family&Friends”, con circa 130 persone, tra dipendenti, famiglie, partner e clienti, che si sono trovate a Savona per dare il loro contributo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema locale, ripulendo dai rifiuti la spiaggia cittadina “Prolungamento a Mare”.

“Si parla – sottolinea il Ceo di E.ON Italia – di transizione energetica, cioè passare dalle fonti fossili alle rinnovabili, si parla di transizione digitale, cioè di una digitalizzazione sempre più importante, ma la transizione è anche socio demografica. Per noi è fondamentale stare sul territorio e restituire al territorio. Per questo motivo siamo molto contenti di aver partecipato ad un’iniziativa di volontariato sociale e aziendale, in collaborazione con Legambiente, con la pulizia della spiaggia a Savona questa volta”.