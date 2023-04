Leo Gullotta: "Non ho mai accettato i doni di Silvio Berlusconi"

Leo Gullotta, in occasione dell’uscita del suo libro La serietà del comico, si è raccontato un po’. L’attore, tornando ai tempi dei primi anni al Bagaglino, ha confessato di non aver mai accettato i doni di Silvio Berlusconi.

Leo Gullotta e i doni di Silvio Berlusconi

Intervistato da La Repubblica, Leo Gullotta si è raccontato un po’. Nel suo libro La serietà del comico, scritto con Andrea Ciaffaroni, ripercorre tutta la sua carriera. Dall’arrivo al Centro universitario teatrale al Bagaglino, passando per i doni di Silvio Berlusconi. Ha dichiarato:

“Veniva a trovarci durante le prove, portava dei cadeau o faceva consegnare i regali: farfalle gioiello per le donne, per noi maschietti orologi. Io educatamente salutavo, gli altri tutti prostrati, gioiosi. Me ne stavo in camerino e quando veniva il segretario, dicevo sempre: ‘Ringrazio, ma l’ho già avuto’ […] Non ho mai accettato il dono. Una piccola scelta di libertà personale, senza suonare i tamburi”.

Leo Gullotta: quando ha deciso di diventare attore?

Leo, 77 candeline all’attivo, non ha deciso di fare l’attore, ma gli è quasi capitato per caso. Ha raccontato:

“Non ho deciso nulla… Mi sono ritrovato nei corridoi del C.U.T, il Centro universitario teatrale, che non c’è più. In fila c’erano ragazzi grandi. Non avevo preparato niente, mi hanno dato una pagina di Adelchi del Manzoni. Per me la curiosità era finita […] Fui ammesso tra i dodici universitari a frequentare questi due mesi di scuola di teatro. Per il saggio finale, fu scelto un brano di Morti senza tomba di Sartre, avevo conosciuto il piacere dell’applauso, la cosa era finita lì. Nessun fuoco sacro. Ma ricevo una telefonata dal Teatro Stabile di Catania. Sono rimasto dieci anni, si lavorava nove mesi all’anno, intanto andavo a scuola. In me c’era un talento nascosto”.

Leo Gullotta: il matrimonio con Fabio

Non solo una grande carriera, ma anche una solida vita privata. Gullotta è sposato con Fabio Grossi dal 2019, suo compagno di una vita. L’attore ha confessato di essere omosessuale nel 1995 ed è stato uno dei primi ‘Vip’ a farlo. Ha raccontato: