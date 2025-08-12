Leolandia, inaugurata la nuova area a tema Crazy Circus

Milano, 12 ago. (askanews) – Leolandia, il parco divertimenti di Capriate, ha inaugurato la nuova area a tema Crazy Circus, ispirata alla tradizione del grande circo americano Barnum e dedicata soprattutto ai bambini più grandi, quelli che arrivano fino a 12-13 anni. “L’inserimento quest’anno – ci ha spiegato il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – è per due attrazioni nuove che si aggiungono alle altre 5 già esistenti rivolte a questo target di ragazzi.

L’investimento continuerà anche negli anni futuri perché quest’area è destinata ad essere maggiormente implementata con tematizzazioni ma soprattutto altre attrazioni sempre più adrenaliniche”.

Animali che diventano umani, spettacoli di magia, lanciatori di coltelli, catapulte, elefanti equilibristi: sette attrazioni pensate per sfidare le leggi della fisica e ribaltare le percezioni. Crazy Circus è frutto di un investimento da 15 milioni di euro, distribuito tra il 2025 e il 2026. “Con l’inizio della stagione 2026 – ha aggiunto il presidente – noi avremo tutta l’area completa, qui ci si potrà divertire tantissimo con tutta la famiglia, perché esistono anche attrazioni dedicate ai bambini più piccoli, ma soprattutto, ripeto, quelli che vogliamo accontentare sono i ragazzi più grandi che hanno bisogno di adrenalina, hanno bisogno di più divertimento maturo”.

Crazy Circus fa parte di un programma pluriennale di investimenti, autofinanziato tramite un bond emesso da Leolandia Holding S.p.A., capofila del Gruppo che gestisce il parco, con l’obiettivo di potenziare l’offerta per i bambini dai 6 ai 12 anni e consolidare la vocazione all’accoglienza delle famiglie. E i numeri del 2025, grazie alla bella stagione e alle nuove attrazioni, registrano un incremento significativo delle presenze e del fatturato rispetto al 2024.

Leolandia ha inoltre lanciato la campagna abbonamenti 2026, e chi lo acquista riceve in omaggio l’accesso illimitato per tutta la stagione 2025, fino al 6 gennaio