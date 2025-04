Leolandia, per la primavera nuovi show e le camere d'hotel a tema

Milano, 22 apr. (askanews) – Con i ponti primaverili entra nel vivo la stagione di Leolandia, il parco a tema di Capriate pensato per i bambini fino a 12 anni e per le famiglie che con oltre un milione di ospiti l’anno è uno dei tre parchi più visitati in Italia. Una parte importante dell’offerta del 2025 è legata agli spettacoli, dei quali debutta la nuova stagione.

C’è attesa per il musical “Il Drago della Sorgente” o per l’inno ala diversità culturale de “La Festa dei Colori, ma non solo. “Noi offriamo tutti gli spettacoli rinnovati – ci ha spiegato David Tommaso, direttore Marketing e Vendite di Leolandia – parliamo di oltre sette produzioni con interpreti originali che prevedono la partecipazione di oltre 30 artisti italiani e internazionali. Solo nella stagione 2024 oltre 350.000 visitatori hanno potuto assistere a questi contenuti”.

Molti dei nuovi spettacoli avranno come protagonisti personaggi dei cartoni animati, come Masha e Orso o i Superpigiamini, ma oltre agli spettacoli Leolandia ha anche lanciato le prime camere a tema, in diverse strutture ricettive vicine al parco. “Sono delle family room con camere comunicanti – ha aggiunto il manager – dove all’interno si possa vivere l’esperienza di Leolandia fuori dagli orari e fuori dai confini del parco stesso”.

Leolandia offre otto aree tematiche e oltre 50 attrazioni, dalle soft alle adrenaliniche, dai giochi acquatici alle esperienze live e di animazione, e per il 2025 il parco ha annunciato una nuova area, il cui tema sarà svelato nei prossimi mesi. “Una nuova area tematizzata con dieci attrazioni – ha concluso David Tommaso – di cui due completamente nuove, dedicata e pensata per i bambini e i ragazzi di età un po’ più grande dai 7 ai 12 anni con l’ottica e lo spirito di offrire il giusto mix tra meraviglia e adrenalina”.

I numeri dei visitatori fanno considerare Leolandia il parco più amato dalle famiglie con bambini fino ai 12 anni e questo equilibrio tra attrazioni più avventurose e giochi a misura anche dei più piccoli sembra essere l’aspetto più caratterizzante e apprezzato.