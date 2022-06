L'eolico offshore cresce, ma non abbastanza

(Adnkronos) – L'industria eolica offshore mondiale ha registrato un anno record nel 2021 in termini di nuova capacità installata, ma, nonostante questo, non riuscirà a raggiungere gli obiettivi per le zero emissioni entro il 2030. E’ la previsione che emerge da un report della Global Wind Energy Council (GWEC).

Il GWEC prevede prevede infatti la costruzione di 316 GW di capacità entro fine decennio: ma questo dato è di gran lunga inferiore rispetto agli 80 GW annui che l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha identificato come obiettivo fino al 2030, per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050.