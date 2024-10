Leonardo, Comparini: Telespazio capofila infrastruttura comunicazione Luna

Milano, 14 ott. (askanews) - "Domani sigleremo un contratto per Moonlight. E Telespazio sarà il capofila della prima infrastruttura di comunicazione e posizionamento sulla Luna. E da lì genereremo molti dati", lo ha detto Massimo Comparini, direttore della divisione spazio di Leonardo, a margine d...

Milano, 14 ott. (askanews) – “Domani sigleremo un contratto per Moonlight. E Telespazio sarà il capofila della prima infrastruttura di comunicazione e posizionamento sulla Luna. E da lì genereremo molti dati”, lo ha detto Massimo Comparini, direttore della divisione spazio di Leonardo, a margine del 75esimo congresso Iac in corso a Milano.

Parlando delle giornate di congresso in Fiera a Milano, Comparini ha spiegato che “lo spazio genera tantissimi dati per la Terra, cominciamo a presentare come estrarre informazioni tramite IA e high power computing”.