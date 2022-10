La possibile stroia fra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid è il gossip del momento: il nuovo indizio arriva direttamente da un hotel di Parigi

La storia d’amore tra il pluripremiato attore Leonardo DiCaprio e la modella statunitense Gigi Hadid è realtà? Le voci delle ultime settimane sembrano trovare conferma e, negli ultimi giorni, è emerso un nuovo importante indizio in questo senso.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: è amore? C’è un nuovo indizio

Come tutti saprete, negli scorsi sette giorni, in Francia, si è tenuta la settimana della moda di Parigi. Un evento che, come di consueto, porta con sè importanti personalità da tutto il mondo. Non è stata, quindi una sorpresa vedere Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio in città in quei giorni. FIn qui nulla di strano, ma una particolarità c’è: nella giornata di venerdì, l’attore è stato paparazzato mentre usciva dall’hotel in cui stava soggiornado Gigi.

Le voci sul fidanzamento fra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid

Secondo le ultime informazioni che arrivano dagli Stati Uniti, Leonardo DiCaprio sarebbe “Davvero preso con Gigi Hadid“ e la ragazza, a sua volta “Di solito è attratta proprio da questo tipo di uomo.” L’ufficialità, quindi, non è ancora arrivata, ma la sensazione è che si tratti veramente solo di una questione di tempo prima che Leonardo e Gigi usciranno alla scoperto come una nuova coppia.