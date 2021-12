Leonardo DiCaprio: il gesto estremo dell’attore per salvare i suoi cani

Da vero eroe non solo sul grande schermo, Leonardo DiCaprio si è gettato nelle acque ghiacciate di un lago per salvare i suoi husky

Ripercorrendo quasi la trama di Titanic, Leonardo DiCaprio si è reso protagonista di un vero e proprio gesto estremo. L’amatissimo protagonista del grande schermo si è difatti gettato nelle acque gelide di un lago per salvare i suoi due cani durante le riprese di Don’t Look Up, ultima opera del regista Adam McKay.

Leonardo DiCaprio, eroe vero

A parlare dell’eroico salvataggio è stato lo stesso attore durante la sua ospitata ad Around the Table in occasione proprio del nuovo film. Minimizzando l’accaduto, DiCaprio ha spiegato che i suoi due siberian husky Jack e Jill sono appunto caduti in un lago ghiacciato, l’uno per cercare di salvare l’altro. Abituati ai mari caldi della California, i due animali non hanno recepito che si trovavano su un spettro d’acqua gelato e così si sono trovati entrambi in pericolo.

Leonardo DiCaprio jumped into frozen lake to save his dogs https://t.co/x9E0q5nM7M via @pagesix — Jeff Martin (@JeffMartinMedia) December 21, 2021

Non è del resto questa la prima volta che Leonardo DiCaprio si è gettato con grande coraggio in acqua per salvare una vita. Nel 2019 vide infatti un uomo cadere in mare da uno yacht a St.

Barts e si tuffò immediatamente per soccorrerlo.