Leonardo Maini Barbieri, popolare influencer di TikTok, è stato pesantemente attaccanto da un altro ricco personaggio social: i dettagli

Per chi ancora non lo conoscesse, Leonardo Maini Barbieri è un noto influencer di TikTok. Originario di Capri, il giovane dà sfoggio sul popolare social network dei suoi eventi quotidiani da super ricco, fra sessioni di shopping in negozi di fiducia, colazioni e merende altolocate nonché cambi d’abito d’eccezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑴𝒂𝒊𝒏𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒃𝒊𝒆𝒓𝒊 (@leonardomainibarbieri)

Tale stile di vita e l’immensa popolarità raccolta online l’hanno addirittura portato a essere invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Ma la pomposità del giovane partenopeo sembrano non convincere un altro super ricco di TikTok.

Si tratta nello specifico di Giacomo Attana, che ha accusato Leonardo di non essere in realtà così ricco come dice.

Io quando ho qualche soldo da parte #leonardomainibarbieri pic.twitter.com/avK0pfBZTQ — ilprofdeltrash (@ste_prof) March 30, 2021

Giacomo ha dunque tirato una sonora stilettata a Leonardo, precisando alcuni consigli “per simulare meglio la tua ricchezza inesistente”. Come replicherà la giovane star dei social?

Ti perdoniamo ovviamente l’aver scambiato la domenica con il sabato ❤️ #leonardomainibarbieri pic.twitter.com/JheG7L1rhb — ilprofdeltrash (@ste_prof) March 28, 2021