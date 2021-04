Leonardo Maini Barbieri difeso da Giovanni Ciacci contro Giacomo Attanà

Giovanni Ciacci ha deciso di intervenire a mezzo social difendendo Leonardo Maini Barbieri dall'ultima stilettata di Giacomo Attanà

Nelle ultime settimane Leonardo Maini Barbieri è stato ospite diverse volte nei salotti di Barbara D’Urso, dove ha trovato un bella sintonia con lo stylist Giovanni Ciacci. Proprio in occasione di una puntata di Pomeriggio Cinque, i due hanno anche registrato un video nella nota Cabina Rossa, video finito poi nel mirino di Giacomo Attanà.

Il capostipite dell’hashtag #LeonardoMainiBarbieriIsOverParty su TikTok ha dunque accusato la webstar di aver acquistato vestiti falsi, nonché di esser meno abbiente di quello che vuole far credere.

Alla stilettata di Giacomo Attanà ha dunque deciso di replicare lo stesso Giovanni Ciacci con un post su Instagram, precisando quanto segue:

Chiarisco una volta per tutte le mie posizioni su @leonardomainibarbieri. Se indossa falsi non è mio interesse, ma delle autorità competenti, visto che ci vende e compra falso fa un reato. Della sua nobiltà non me ne frega nulla, perché se dice cavolate non sta a me giudicarlo come impostore fino a che non mi verrà chiesto nei luoghi competenti. Detto questo, datevi una calmata e non rompete più su questo profilo con commenti cattivi, offensivi e maleducati su una persona che si è inventata un personaggio in un mondo finto come quello dei social… fatevi una vita… buona giornata!!!