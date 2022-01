Leonardo Pieraccioni, ironia sul Covid: “Sono già alla quarta dose”

Leonardo Pieraccioni ha scritto un post via social ironizzando in merito al tema dei vaccini.

Leonardo Pieraccioni ha ironizzato sulle recenti novità riguardanti le misure anti-Covid e si è mostrato mentre sorseggiava una bottiglia di cognac francese.

Leonardo Pieraccioni: l’ironia sul Covid

Come altri personaggi famosi anche Leonardo Pieraccioni ha deciso d’ironizzare sul tema dei vaccini anti-Covid e si è mostrato mentre sorseggiava una bottiglia di cognac francese scrivendo: “Io comunque sono già alla quarta dose”.

Il post del famoso regista ha ovviamente scatenato l’ilarità dei fan e di amici e colleghi che, da giorni, si trovano a fare i conti con il caos generato dall’informazione in merito a tematiche quali obbligo vaccinale, green pass base e rafforzato, distinzione tra vaccinati e non vaccinati e le varie regole legate alla quarantena.

Leonardo Pieraccioni e i vip con il Covid

Nelle ultime settimane numerosi vip hanno annunciato via social di essere risultati positivi a Covid-19.

Tra questi Giulia De Lellis e i Ferragnez, che hanno trascorso le feste di Natale in isolamento insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria, nel loro lussuoso attico a City Life. In tanti sui social sono anche intervenuti in merito all’importanza di sottoporsi al vaccino per cercare di contenere il numero di contagi gravi da Coronavirus.

Leonardo Pieraccioni: la vita privata

Leonardo Pieraccioni usa spesso i social per ironizzare con i fan.

Il celebre regista sembra oggi aver trovato la serenità accanto alla sua compagna, Teresa Magni, e alla figlia Martina, nata dall’amore per la showgirl e attrice Laura Torrisi. I due hanno mantenuto buoni rapporti dopo la separazione per il bene della figlia. “Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso.

E questa è la cosa che più ci interessa”, hanno dichiarato i due in seguito al loro addio.