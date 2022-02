Leonardo Pieraccioni presenta la fidanzata: amore a gonfie vele

Leonardo Pieraccioni è uscito allo scoperto con la fidanzata Teresa Magni.

Dopo 3 anni d’amore Leonardo Pieraccioni è finalmente uscito allo scoperto con la fidanzata Teresa Magni, che ha pubblicato alcune loro foto sui social.

Leonardo Pieraccioni: la fidanzata

Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni hanno smesso di nascondersi: da alcuni giorni la fidanzata del regista ha iniziato a pubblicare alcune loro tenere foto sui social e sembra dunque che entrambi abbiano deciso di ufficializzare la liaison agli occhi del pubblico (nonostante essa prosegua da ben 3 anni).

Teresa Magni è lontana dal mondo dello spettacolo e sembra che al suo fianco il regista sia riuscito finalmente a trovare la serenità dopo la dolorosa fine della sua storia d’amore con Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina.

La convivenza

Nonostante i due stiano insieme da ben 3 anni e siano più innamorati che mai, avrebbero scelto di non andare a convivere. Entrambi avrebbero deciso di preservare i loro spazi e la loro privacy, dunque finora avrebbero mantenuto appartamenti separati.

La rottura da Laura Torrisi

Dal 2006 al 2014 Pieraccioni è stato legato all’attrice Laura Torrisi, con cui ha avuto una figlia, Martina. La relazione tra i due – seppur pacifica – è stata molto dolorosa per il regista, che ha confessato di aver scelto di restare single negli anni successivi. “Per me era normale. Finita la storia con Laura Torrisi, ho cercato il tempo giusto per metabolizzare il distacco, per comprendere i motivi del fallimento“, aveva dichiarato l’attore.

Lui e Laura Torrisi avevano emesso un comunicato ufficiale con cui avevano annunciato la fine della loro storia:

“In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. (…) Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso.

E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo“.