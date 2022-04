Leonardo Prestigiacomo scomparso a 15 anni da Lonato del Garda

"Sono 4 giorni che non dà notizie ed inizio a temere che gli sia accaduto qualcosa di grave": parla la madre di Leonardo Prestigiacomo scomparso da Lonato

Ore di apprensione in Lombardia per Leonardo Prestigiacomo, un ragazzino di 15 anni scomparso da Lonato del Garda. E sono ore in cui sui social arriva anche l’appello della madre dopo l’allontanamento del minore da una comunità di cui era ospite.

I media spiegano che di Leonardo non si hanno ormai più notizie da quattro giorni e mezzo, da quando cioè il ragazzino si era allontanato dalla comunità di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Leonardo Prestigiacomo scomparso da Lonato

A quella comunità Leonardo era stato affidato ma dalle 8 del mattino di martedì 19 aprile di lui si sono perse le tracce. I carabinieri e chi lo sta cercando asseriscono che il suo telefono cellulare risulta spento.

E la madre di Leonardo ha spiegato anche che il 15enne non avrebbe portato con sé non solo il suo smartphone, ma non avrebbe nemmeno i documenti. Ha detto la donna: “Non è la prima volta che scappa dalla comunità ma nelle altre occasioni è sempre rientrato dopo qualche ora: si allontanava per raggiungere gli amici a Brescia e poi faceva ritorno nella struttura di Lonato del Garda”.

La preoccupazione della madre del 15enne

“Ma ora sono quasi 4 giorni e tre notti che non dà sue notizie: non so cosa gli sia successo, ma inizio a temere che gli sia accaduto qualcosa di grave”. Sulla sua pagina Facebook la madre di Leonardo, la signora Irina Prestigiacomo, ha fatto un appello a ché chiunque vedesse suo figlio la contatti, a margine del post in account aperto è presente il suo numero di cellulare.