Roma, 23 gen.

– (Adnkronos) – Riguardo le nomine per il rinnovo del cda di Leonardo “scadrà ad aprile, vedremo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine dell’incontro sul tema ‘La filiera dell’aerospazio, difesa e sicurezza in Lombardia’ in corso nella sede di Assolombarda.