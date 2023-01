Grande successo per Leonardo Tano nei 60 ostacoli, che sta facendo parlare molto di sé. Si tratta di un figlio d'arte molto famoso.

Leonardo Tano ha brillato nei 60 ostacoli.

Il giovane, classe 1999, sta facendo parlare molto di sé e del suo talento. Si tratta del figlio di un attore molto conosciuto.

Leonardo Tano brilla nei 60 ostacoli: è un figlio d’arte molto famoso

Grande successo nel mondo dell’atletica, con un giovane che sta facendo parlare molto di sè. Ad Ancona, nel meeting nazionale indoor, atteso soprattutto per l’esordio sui 60 metri di Larissa Iapichino, ha attirato l’attenzione soprattutto un ragazzo del 1999, di grande talento.

Si tratta di Leonardo Tano, figlio d’arte, e il suo 7”87 sui 60 ostacoli ha conquistato tutti, diventando il suo nuovo personale, con 6 centesimi di miglioramento. Tesserato per l’Atletica Meneghina, quest’anno Tano, 195 cm di altezza, aveva già corso in 7.93 a Parma, mentre sui 110hs ha un 14.06 dell’anno scorso. Vanta anche un 2.02 nel salto in alto.

Chi è Leonardo Tano

Il suo cognome può trarre in inganno, ma Leonardo è un figlio d’arte.

Si tratta, infatti, del figlio minore di Rocco Siffredi e di Rozsa Tassi. Tesserato con licenza ungherese, Tano ha un buon personale di 7”24 sui 60 piani e 11”66 sui 100 all’aperto. Il giovane si è laureato a Budapest in ingegneria meccanica, e ora è uno studente di master al Politecnico di Milano. Leonardo ha anche sfilato per diverse case di moda, ha fatto parte della nazionale magiara impegnata a Tbilisi negli EYOF 2015, il Festival Olimpico della Gioventù Europea: competizione multisportiva riservata agli juniores, ottenendo il 9° posto.