Leone a Ladispoli, il cecchino: "È stato lo sparo più difficile della mia vita"

"Nell'estrema ratio c'era l'ipotesi dell'abbattimento", così il cecchino Raffaele Bisegna che ha raccontato come ha vissuto gli attimi in cui aveva narcotizzato il leone.

Sabato 11 novembre, un leone del circo era fuggito a Ladispoli e si era diretto lungo le vie del comune romano, seminando il panico tra la cittadinanza. Il felino era stato poi catturato in serata, ma l’intervento non è stato semplice.

Sul posto sono infatti giunte le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i veterinari che hanno portato con sé delle pallottole anestetiche che sono servite ad addormentare il leone. Interpellato dal quotidiano “La Repubblica”, il cecchino Raffaele Bisegna ha raccontato come ha vissuto il momento della cattura dell’animale: “Quando il leone mi ha visto, mi ha ruggito in faccia”, ha esordito.

Leone catturato a Ladispoli, parla il cecchino che lo ha narcotizzato: “Quel ruggito mi ha fatto rizzare i capelli”

Durante le operazioni di ricerca, l’animale era stato avvistato verso le ore 16 in un canneto situato nelle vicinanze del circo. Le squadre di veterinari sono riuscite ad addormentare il felino, infine la cattura. Il cecchino ha spiegato a tale proposito: “Quando il leone mi ha visto, mi ha ruggito in faccia. Quel ruggito mi ha fatto rizzare i capelli. Ho colpito il leone in movimento, mentre provava a fuggire. È stato lo sparo più difficile della mia vita. Anzi, il colpo della vita”.

“Kimba era molto spaventato”

Non ultimo il cecchino ha spiegato che ha fatto il possibile per evitare che l’animale venisse ucciso, una ipotesi che sarebbe stata presa in condizione solo in casi estremi. Per questo motivo è stato fatto l’impossibile affinché ciò non potesse accadere: “Era a 80 metri, io mi sono avvicinato a 35 e ho sparato il colpo. Il leone quando mi ha visto ha ruggito e ha provato a scappare. L’ho colpito in movimento, sulla groppa. Un colpo che si fa solo in casi estremi, ma non avevamo altre chance”.