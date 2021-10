Leone fa il birichino e dice la parola stro**i, Fedez: “Parte del testo di una mia canzone”

Fedez in diretta su Instagram mostra la piccola vittoria, ma è Leone a prendersi la scena in maniera inaspettata.

Fedez ha condiviso una story su Instagram con protagonista inaspettato il piccolo Leone. Il figlio di Chiara Ferragni ha cantato parte della canzone del papà con la frase “Rispondi a quegli str***i“.

Fedez parla con Leone

Il cantante era in diretta con la piccola Vittoria in braccio, ma ad un tratto Leone si è rivolto al papà con questa frase.

Il rapper ha spiegato che si tratta di parte del testo presente nella sua nuova canzone. Sta di fatto che la voce del piccolo si è sentita.

Fedez parola con Leone, la reazione

“Quando tuo figlio impara a memoria i tuoi testi“, ha dichiarato Fedez in diretta. Il piccolo ha infatti ripetuto una parte dell’ultima canzone del suo papà intitolata “Meglio del cinema“.

Fedez parla con Leone e spiega di cambiare il termine

Fedez ha comunque spiegato a Leone che si può evitare di dire quella parola e di usare il termine “birichino”, ma il piccolo non ne ha proprio voluto sapere. D’altronde la canzone del papà dice proprio quella parola lì, il testo non può essere modificato per il piccolo Leone: la dolcezza del bambino continua a fare colpo anche sui social network di papà Federico e di mamma Chiara.