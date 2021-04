Leone Lucia Ferragni: il pigiama personalizzato super trendy

Leone Lucia Ferragni continua a essere il principe della famiglia: nelle ultime ore ha sfoggiato sui social un look da notte davvero originale

Negli ultimi giorni i Ferragnez sono tornati alla ribalta della cronaca rosa per via della nascita della piccola di famiglia, la dolcissima quanto attesissima Vittoria Lucia Ferragni. Sebbene la bimba abbia chiaramente catalizzato l’attenzione di social e giornali tra look griffati e regali lussuosi, anche Leone continua a mostrarsi come il “principino” di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Pur dovendo ancora abituarsi all’idea di non essere più figlio unico, il simpaticissimo primogenito di Chiara e Fedez non perde occasione per baciare amorevolmente la sorellina prima di andare a dormire.

Visualizza questo post su Instagram Yes, I ordered a pijama with his faces on it 😅 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Abituati a vedere Leone in versione super trendy tra camicie, tute e completi alla moda, a imitazione di quelli del papà, forse non tutti sanno che anche i suoi look da notte sono ugualmente ricercati.

Uno degli ultimi post condiviso da mamma Chiara Ferragni lo vede di fatto indossare un pigiama di raso davvero particolare, dai pantaloni lunghi e giacca con bottoni frontali. Lo sfondo azzurro è però quello personalizzato in modo davvero esclusivo: sul tessuto è infatti stampato all over il viso dello stesso Leone mentre sorride e con i biondi capelli che gli cadono sulla fronte.