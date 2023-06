Leone Lucia Ferragni, primogenito di Chiara e Fedez, ha incontrato per la prima volta una coppia omogenitoriale. La reazione del bambino, neanche a dirlo, è stata immortalata dalle telecamere.

Leone Lucia Ferragni incontra per la prima volta una coppia omogenitoriale

Nel corso della seconda stagione di The Ferragnez, Leone Lucia Ferragni è stato immortalato mentre mamma Chiara e papà Federico lo accompagnano al primo incontro con una coppia omogenitoriale. Si tratta di Nick Cerioni e Leandro Manuel Emede, genitori di Libero e Blu. “Stiamo andando a trovare una famiglia di amici, Nick e Leandro, sono una coppia bellissima con due bambini splendidi. Per me è importante far vedere anche questa realtà a Leone perché è uno di quei messaggi che prima lo fai tuo, meglio è“, ha dichiarato l’imprenditrice prima dell’incontro.

Chiara: ecco perché ha presentato la coppia omogenitoriale a Leone

La Ferragni ha proseguito:

“Io sono cresciuta in una famiglia super aperta e mi hanno sempre parlato di queste cose, per me è sempre stato normale. Questa è stata una cosa bellissima soprattutto per una città di provincia negli anni Novanta. Il mio augurio a Leone e Vittoria è che loro possano sentirsi liberi di essere chi vogliono essere. E che possano capire che tutto va bene l’importante che loro siano felici”.

Poco dopo, Leone ha incontrato la coppia omogenitoriale e la sua reazione è stata assolutamente normale.

La reazione di Leone Lucia Ferragni

Leone ha incontrato i piccoli Libero e Blu ed è apparso del tutto a suo agio. A svelare la sua primissima reazione è stata Chiara:

“Prima [a Leone, ndr] gli stavo parlando in macchina gli ho detto ‘andiamo a conoscere questi bimbi che hanno due papà’ e lui mi ha risposto ‘ah due papà? Non cinque?'”.

Poco dopo, Leone si è rivolto direttamente a Leandro e gli ha parlato della sua famiglia: