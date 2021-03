Chiara Ferragni e Fedez hanno postato le tenere immagini del primo incontro del figlio Leone con la sorella Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato la clinica Mangiagalli e sono tornati nel loro appartamento a City Life, dove la piccola Vittoria ha avuto il primo incontro con il fratello maggiore Leone.

Leone e Vittoria: il primo incontro

Dopo 2 giorni trascorsi in clinica dopo la nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni, la piccola e i suoi genitori hanno finalmente fatto ritorno a casa, dove ad attenderli ovviamente era presente il figlio Leone e una cascata di palloncini rosa.

La coppia ha mostrato sui social i primi attimi trascorsi insieme ai due figli e il tenero bacio dato dal piccolo Leone alla sorellina. Il bambino ha anche realizzato un disegno in regalo alla sorellina, mentre a lui è stato donato un peluche “da parte della sorellina”.

“Un nuovo inizio insieme”, ha scritto la coppia, più felice che mai. La piccola Vittoria è nata nella notte del 23 marzo 2021 e Fedez e Chiara Ferragni hanno da subito condiviso foto e video per descrivere la loro emozione. Intanto sui social una pioggia di auguri e congratulazioni ha invaso i profili della coppia che finora, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, non ha potuto incontrare nessun parente.

Chiara Ferragni ha dichiarato che il parto sarebbe stato “magnifico” e ha ringraziato il team che si è preso cura di lei e della bambina in ospedale. A poche ore dalla nascita di Vittoria Fedez ha dichiarato via social: “Ho venti minuti di sonno, ma sto bene sono in ospedale con le mie ragazze siamo tutti felici”.