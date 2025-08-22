Leone XIV: un appello alla giustizia e alla pace nel 46° Meeting di CL

Nel suo messaggio rivolto al 46° Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, Leone XIV ha lanciato un appello forte e chiaro ai cristiani: tradurre il Vangelo in forme di sviluppo alternative. Questo invito arriva in un momento in cui, a livello globale, la crescita economica avviene spesso a discapito dell’equità e della sostenibilità, lasciando molte persone in difficoltà e senza speranza.

Ma come possiamo rispondere a questa chiamata?

Abbandonare l’idolatria del profitto

Il Papa ha messo in guardia contro quella che definisce “l’idolatria del profitto”. Un fenomeno che, come ben sappiamo, ha gravemente compromesso valori fondamentali come la giustizia e la libertà di incontro e scambio. Leone XIV ha sottolineato che questa mentalità non solo ostacola la partecipazione di tutti al bene comune, ma minaccia anche la pace nel mondo. Ti sei mai chiesto a cosa siamo disposti a rinunciare in nome del profitto?

“Dobbiamo abbandonare questa mentalità che pone il profitto al di sopra della dignità umana”, ha affermato. La sua richiesta è chiara: è tempo di un cambio di paradigma, dove il bene comune e la giustizia sociale siano al centro delle politiche economiche e sociali. E tu, cosa faresti per mettere al primo posto la dignità umana?

Un appello alla preghiera e al digiuno

In un contesto di crescente tensione globale, Leone XIV ha invitato tutti i cristiani a vivere la giornata di domani con preghiera e digiuno. Questo gesto di penitenza rappresenta un modo per chiedere a Dio di “concedere pace e giustizia” e di “asciugare le lacrime” di chi soffre a causa delle guerre e dei conflitti in corso. È un invito a riflettere: quanto possiamo fare, anche solo con la nostra intenzione, per aiutare chi è in difficoltà?

“La preghiera è una potente arma”, ha affermato il Papa. “Insieme possiamo invocare un cambiamento, una trasformazione che porti alla riconciliazione e alla speranza.” Questo appello si inserisce in una crescente richiesta di pace e stabilità in un mondo lacerato dalla violenza e dall’ingiustizia. Tu cosa ne pensi? La preghiera può davvero fare la differenza?

Il contesto del Meeting di CL

Il Meeting di Comunione e Liberazione, che si svolge a Rimini, è un’importante occasione di incontro e riflessione per molti cristiani. Ogni anno, l’evento attira migliaia di partecipanti, offrendo uno spazio per discutere temi cruciali come giustizia, pace e solidarietà. Quest’anno, il messaggio di Leone XIV ha colpito in modo particolare, risuonando con la necessità urgente di un cambiamento sociale e spirituale. Hai mai partecipato a eventi simili? Che impatto hanno avuto su di te?

Le parole del Papa non sono solo un richiamo alla fede, ma anche un invito all’azione. I cristiani sono chiamati a essere protagonisti di un cambiamento che parta dalla consapevolezza e dalla responsabilità individuale. Solo attraverso un impegno collettivo potremo costruire un mondo più giusto e sostenibile. È ora di agire, non credi?