Leonid Sevastianov: pace Ucraina con Papa o 10 anni come Vietnam

Milano, 15 mag. (askanews) – O la pace grazie all’aiuto del Papa “o per 10 anni” l’Ucraina sarà come il Vietnam. Lo afferma Leonid Sevastianov, capo dei “Vecchi credenti” in Russia e interlocutore russo del Papa, in una videointervista con askanews, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, alla fine della sua visita in Italia, che Kiev “non ha bisogno di mediatori”.

Sevastianov – che, mentre Zelensky si trovava in Italia, dice di essere stato presso l’ambasciata britannica a Mosca a un ricevimento per l’incoronazione di Carlo III – afferma:

“O con l’aiuto del Papa arriviamo alla pace, o per 10 anni sarà un disastro come lo è ora. Non c’è modo che i russi prendano l’Ucraina, non c’è modo che gli ucraini sconfiggano i russi. Sarà per 10 anni come l’Afghanistan, o il Vietnam”.

Da notare che il Vietnam è stato un conflitto lungo è vero, ma che non ha portato la potenza mondiale allora coinvolta sul campo, gli Stati Uniti d’America, a una vittoria.

Sevastianov ha anche sostenuto che i russi stanno cambiando la loro mentalità grazie al Papa. E che le dichiarazioni del pontefice a Mosca “fanno notizia”.

“Io vedo come in Russia la mentalità dei russi è cambiata grazie al Papa”.

Il Papa insomma resta secondo il capo dei vecchi credenti russi un’autorità morale, oggi più influente di prima. Da capire cosa potrà essere invece per la parte ucraina.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio Carlo Molinari

Immagini askanews, afp, Internet