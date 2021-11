Leopolda: Scalfarotto, 'smentita irrilevanza Iv, diamo casa all'Italia del futuro' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Un argomento che ha attraversato la Leopolda è stato quello della presunta intenzione di Italia viva di voler guardare verso destra, come rispondete? "Innanzitutto, chi ci accusa con la destra ci ha fatto un governo, perché i decreti Salvini li ha firmati Conte -dice l'esponente di Iv-.

Comunque, non è così. Noi pensiamo che esista un'Italia progressista, europeista, pragmatica, lo dicono anche i numeri, che non rincorre la pancia del Paese e pensa al futuro. Questa Italia è sotto rappresentata, però esiste e non trova una casa, tra una destra schiacciata a destra della Le Pen e una sinistra ostaggio del populismo grillino. A questa Italia noi vogliamo offrire una casa".

Come valutate le polemiche e gli attacchi nei confronti di Renzi? "Alla Leopolda abbiamo chiarito che le garanzie dei cittadini sono di tutti.

Se si mandano più di 100 finanzieri a sequestrare telefoni e computer di persone non indagate, se si pubblicano dati non rilevanti, se ci sono abusi il problema non è il cittadino Renzi ma il cittadino comune. La storia di Renzi può essere la storia di tutti, se non presidiamo le garanzie costituzionali il rischio è una deriva non pienamente democratica. Alla Leopolda l'intervento di Sabino Cassese, su questo tema, è stato uno dei più significativi".