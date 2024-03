Lepore: "Per Passante Bologna ancora nessuna risposta da Salvini"

Bologna, 20 mar. (askanews) - "Ho chiesto di sbloccare le risorse per il Passante di Bologna, 3,5 miliardi di euro che questo territorio aspetta da molti anni". Ma "su questo non sono arrivate risposte" dal ministro Matteo Salvini. Per questo "scriverò una lettera per avere una risposta". Lo ha det...

Bologna, 20 mar. (askanews) – “Ho chiesto di sbloccare le risorse per il Passante di Bologna, 3,5 miliardi di euro che questo territorio aspetta da molti anni”. Ma “su questo non sono arrivate risposte” dal ministro Matteo Salvini. Per questo “scriverò una lettera per avere una risposta”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine del convegno “Muoversi in Emilia-Romagna. Dieci anni di politiche per la mobilità” a Bologna.

“Da due anni abbiamo approvato in Consiglio comunale il via libera urbanistico al progetto, il Passante di nuova generazione” è in attesa di approvazione, ha spiegato Lepore. “Oggi dall’intervento del ministro su questo non sono arrivate risposte, evidentemente deve ancora trovarle – ha aggiunto il sindaco -. Allo stesso modo mancano 50 milioni per il progetto Pimbo che riguarda le nuove stazioni del servizio ferroviario metropolitano e dei filobus e anche su questo non abbiamo ricevuto risposte. Quindi scriverò una lettera al ministro mettendo nero su bianco una richiesta di risposta su questo”.

Tra l’altro “3,5 miliardi di euro del Passante non è ideologia: sono risorse importanti che mancano a questo territorio ed è bene che il Governo li sblocchi. Così come i 50 milioni” per il progetto Pimbo. “Questa non è ideologia, sono risorse che meritano di essere messe su Bologna”.